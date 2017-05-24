 Giresun’un 40 yıllık özlemini bitireceğiz – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Giresun’un 40 yıllık özlemini bitireceğiz

    Giresun’un 40 yıllık özlemini bitireceğiz

    Eskişehir'le evinde karşılaşacak Giresun, Süper Lig özlemini sonlandırmak istiyor.

    Bu sezon deplasmanda rakibine 1-0 yenilen, sahasında 0-0 berabere kalan Çotanak'ta Teknik Direktör Yücel İldiz, "Giresun 40 yıldır Süper Lig hasreti yaşıyor. Taraftarımız sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. 'a futbolculara, yöneticilere güvenmeye devam etsinler ben ve futbolcularım taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz" dedi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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