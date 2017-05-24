 Erzurumspor TFF 1.Lig'de – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Erzurumspor TFF 1.Lig'de

    Erzurumspor TFF 1.Lig'de

    Spor Toto 2. Lig'de Gümüşhanespor-Erzurumspor arasında oynanan play-off final maçında kazanan BB Erzurumspor oldu:1-0.

    TFF 1. Lig'e çıkan son takım da belli oldu. İstanbulspor ve Ankaragücü'nün ardından TFF 1.Lig'e çıkan son takım Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup eden BB Erzurumspor oldu.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gümüşhanespor maçı Vodafone Arena'da oynandı. Karşılaşmaya yaklaşık 30 bin taraftar destek verirken, tribünler Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gümüşhanespor taraftarlarının maçta olması sebebiyle ikiye ayrıldı.

    Kazananın TFF 1. Lig'e yükseleceği mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ferit oyundan çıkarken Erhan Çelenk oyuna dahil oldu. Erhan karşılaşmanın 66'ncı dakikasında ise Murat'ın sağ kanattan yaptığı harika asistle skoru 1-0'a getirerek müsabakanın tek golünü kaydeden isim oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erhan'ın golüyle Spor Toto 2. Lig Play-off final maçını kazandı ve TFF 1. Lig'e "Merhaba" dedi.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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