A Spor’da müthiş final
TFF 1. Lig’e çıkacak olan son takım bugün A Spor’da BB Erzurumspor Gümüşhane maçıyla belirlenecek. Vodafone Arena’daki final 19.00’da.
ERZURUM'UN KOZU MERT NOBRE
Beyaz Grup'ta çeyrek finalde Kocaeli Birlik ve yarı finalde Amed'i eleyen Erzurum'un en önemli kozu F.Bahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Brezilya asıllı Türk futbolcu Mert Nobre. Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Gümüşhanespor ise daha önce 4 sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmişti. En son 2002-2003'te Gümüşhane Doğanspor adıyla TFF 1. Lig'de yer almıştı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
A Spor’da müthiş final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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