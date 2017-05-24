 A Spor’da müthiş final – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    A Spor’da müthiş final

    A Spor’da müthiş final

    ’e çıkacak olan son takım bugün A Spor’da Gümüşhane maçıyla belirlenecek. Vodafone Arena’daki final 19.00’da.

    'de İstanbulspor ve Ankaragücü'nün ardından 'e yükselecek son ekip, bugün Gümüşhanespor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak playoff final maçının ardından belli olacak. A Spor ekranlarından yayınlanacak hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müthiş final Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak.

    ERZURUM'UN KOZU MERT NOBRE
    Beyaz Grup'ta çeyrek finalde Kocaeli Birlik ve yarı finalde Amed'i eleyen Erzurum'un en önemli kozu F.Bahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Brezilya asıllı Türk futbolcu Mert Nobre. Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı ise daha önce 4 sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmişti. En son 2002-2003'te Gümüşhane Doğanspor adıyla TFF 1. Lig'de yer almıştı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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