Sivasspor'a iki iyi haber

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, özel bir hastanede sağ dizinden başarılı bir operasyon geçiren Tolgahan'ın 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.

Sporcu fıtığı tespit edilen ve laparoskopik iki taraflı kasık fıtığı onarımı yapılan golcü oyuncu Ergin'in ise en kısa sürede sahalara dönebileceği ifade edildi.