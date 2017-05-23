Sivasspor'a iki iyi haber
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'da, kaleci Tolgahan Acar ile forvet Ergin Keleş'in ameliyat edildiği bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, özel bir hastanede sağ dizinden başarılı bir operasyon geçiren Tolgahan'ın 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.
Sporcu fıtığı tespit edilen ve laparoskopik iki taraflı kasık fıtığı onarımı yapılan golcü oyuncu Ergin'in ise en kısa sürede sahalara dönebileceği ifade edildi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:23
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Tepkilerden hesabı kapadı
Toplam 3
Yorum
ephe Gereksiz şeyler bunlar, ben de Beşiktaşlıyım ve fb yi tebrik ediyorum. Aşın bunları artık yoksa bu gidişle ülke olarak bir cacık olmayacak
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Zago’nun hayali
Toplam 1
Yorum
bjkli hoca olmana gerek yok sana bu kulüpde her zaman görev var gel savunma nasıl yapılır öğret bizde rahat edelim
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Babel’i şikayet etmiş!
Toplam 9
Yorum
bjkli simdi paranin hakkini veriyor orasi öyle ama 350 binden 2,1 milyona cikarmak birazda yazik bence maaslari cok abartiyoruz sanki dep. daha bü
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