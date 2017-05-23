Play-off hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak Giresunspor-Eskişehirspor mücadelesini Hüseyin Göçek, yine aynı gün saat 21.30'da başlayacak olan Göztepe-Boluspor karşılaşmasını ise Bülent Yıldırım yönetecek.
Play-off yarı final karşılaşmalarında rövanşlar 29 Mayıs Pazartesi günü, Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belli olacağı final mücadelesi ise 4 Haziran Pazar günü oynanacak.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:51
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 18
Yorum
gs seneye gs nin kadrosunuda sen kuruyorsan gitti paracıklar bu senede ligde kalmaya oynarız
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Nani ve Selçuk’u da götürecek
Toplam 4
Yorum
gs ben bu adamı yeni yeni sevmeye başladım yahu
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Avcı’nın gözü Chedjou’da
Toplam 5
Yorum
gs şu adam satılıp bonservisinde gelir elde edilemezmiydi ne yaptı bu 1 sene içinde allah aşkına bu kadar beceriksiz olmayın
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