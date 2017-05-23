 Play-off hakemleri belli oldu – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Play-off hakemleri belli oldu

    Play-off hakemleri belli oldu

    TFF 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak Giresunspor-Eskişehirspor mücadelesini Hüseyin Göçek, yine aynı gün saat 21.30'da başlayacak olan Göztepe-Boluspor karşılaşmasını ise Bülent Yıldırım yönetecek.

    Play-off yarı final karşılaşmalarında rövanşlar 29 Mayıs Pazartesi günü, Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belli olacağı final mücadelesi ise 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:51
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