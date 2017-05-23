 Denizlispor, Ziya ve Zeki'nin sözleşmelerini uzattı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    , Ziya ve Zeki'nin sözleşmelerini uzattı

    Denizlispor, Ziya ve Zeki'nin sözleşmelerini uzattı

    TFF 1. Lig'de mücadele eden , iç transferde Ziya Alkurt ve Zeki Ayvaz'la anlaşmaya vardı.

    Ligi 40 puanla 11. sırada tamamlayan 'da yeni sezon planlamasına yönelik yapılan transfer görüşmelerinde futbolculardan Ziya Alkurt ve kaleci Zeki Ayvaz'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı.

    Kulüp asbaşkanı Taner Atilla, yaptığı açıklamada, hedefler doğrultusunda iç transferde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

    Büyük oranda çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Atilla, "İç transferde 9 futbolcumuzla görüştük. Görüştüğümüz oyunculardan 6'sı ile anlaştık. Ziya Alkurt ve Zeki Ayvaz'ın sözleşmelerini iki yıl uzattık. Camiamızı hayırlı olsun." dedi.

    Atilla, devam eden transfer yasağıyla ilgili haziran ayının ilk haftası İsviçre'ye giderek UEFA yetkilileriyle görüşeceklerini kaydetti.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:21
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