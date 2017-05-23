Boluspor gözünü zirveye dikti

Play off'ta ilk maçı perşembe günü bsaat 21.30'da deplasmanda Göztepespor'las oynayacaklarını vurgulayan Başkan Necip Çarıkçı, Boluspor'un şampiyonluk hedeflemediği yönünde bazı duyumlar aldığına işaret ederken şöyle konuştu: "Süper Lig'e çıkarsak 29 milyon TL garanti para gelecek. Sonra da her 4 puana 3.5 milyonluk bir para gelecek. Boluspor bu sayede yıllık 55-60 milyon TL'lik bir bütçe yapacak. Bunu kim istemez. Boluspor'un önce Süper Lig'e çıkması gerekiyor. Bizim bütün niyetimiz ve gayretimiz bu takımı şampiyon yapmak. Biz Mayıs ayında göreve geldiğimizde bu plan 2 ya da 3'üncü yıldı. Bu yıl bu başarıyı elde ettik. Bütün enerjimizi 10 günde bu maçlara vereceğiz. Takımımızı şampiyon yapmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Boluspor hem teknik heyeti, hem futbolcuları ve tecrübesiyle daha hazır durumda. Bu elimize gelen fırsatı kullanmak istiyoruz."



Başkan Çarıkçı, taraftarından destek beklediklerini, Göztepe'yla deplasmanda ve Bolu'da oynayacakları karşılaşmaya hepsini beklerdiklerin ifade ederken şöyle devam etti: "Göztepe sahasındaki maçta Boluspor taraftarına 400 bilet veriyor, fazlasını vermiyorlar. En büyük desteğimiz, pazartesi günü Bolu'da oynanacak maç. O maçta bütün tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Passolig bizden 3.5 TL alıyor. Biz de o maçta bilet fiyatlarını 5 TL yaptık. Maraton ve kale arkası biletleri 5 TL'den satılacak."