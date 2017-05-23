 Bektaş Ankaragücü’ne – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Bektaş ’ne

    Bektaş Ankaragücü’ne
    TFF 1. Lig'e yükselen 'nde İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlüğe en büyük adayın olduğu öğrenildi. TFF 1. Lig'de sezonun bitmesiyle Elazığspor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden Bektaş, Ogün Temizkanoğlu'nun yerine geldiği Gakgoş'u ligde tutmayı başarmış, Urfa maçı sonrası istifa kararı almıştı.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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