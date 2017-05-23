 45 dakikada tükendi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    45 dakikada tükendi

    45 dakikada tükendi
    TFF 1. Lig'de 'nin perşembe günü Boluspor'la İzmir'de Bornova Stadı'nda 21.30'daki play-off ilk maçı için satışa çıkarılan tüm biletler 45 dakika içerisinde tükendi. Başkan Mehmet Sepil de play-off'a adını yazdıran futbolculara 350 bin TL prim dağıtacaklarını açıklarken, Süper Lig'e çıkmaları durumunda yine takımı ödüllendireceği müjdesini verdi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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