 Sözlü: Aday değilim – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Sözlü: Aday değilim

    Sözlü: Aday değilim
    TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kalarak kümede kalmayı garantileyen Adana Demirspor'da dönemi bitiyor. Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, "Salı günü yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım" açıklamasını yaptı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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