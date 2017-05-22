Hedef Süper Lig

Boluspor ile 25 Mayıs’ta play-off oynayacak olan İzmir ekibi iddialı. Yılmaz Vural, “Süper Lig’e çıkacağız” dedi.

Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak play-off'a kalan Göztepe'de teknik direktör Yılmaz Vural iddialı konuştu. Vural, "Bu maç bizim hakkımızdı. Çok pozisyona girip değerlendiremedik" açıklamasını yaptı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Vural, şöyle konuştu:"Artık takımı çok iyi tanıyoruz. Mutluyuz, verilen emeğin karşılığında en azından devam eden bir şansımız var. Göztepe'yi bu sene Süper Lig'e taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.