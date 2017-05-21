Urfa&Bandırma veda etti
Mersin’in ardından Şanlıurfaspor ve Bandırma da Spor Toto 2. Lig’e düştü Bandırma, Samsun’la berabere kaldı; Urfa ise kazanmasına rağmen üzüldü
Şanlıufra'da beklenen mucize gerçekleşmedi. Güneydoğu ekibi, sahasında ağırladığı Elazığspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen düşmekten kurtulamadı. Sarı-yeşilli takım, 38'de Timur Özgöz'ün golüyle geriye düşmesine rağmen 45'te Abdulaziz Solmaz'la beraberliği sağladı. Bu golün hemen ardından Adem Alkaşi'nin kendi kalesine attığı golle kazanan Urfa, ikili averajda Samsun'un gerisinde kalıp 2. Lig'e düştü.
Günün diğer önemli karşılaşmasında ise Samsunspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen yakaladıkları ataklardan yararlanamadılar. Ligde kalmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan misafir takım, yüklenmesine rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı ve Mersin ile Şanlıurfa'nın ardından TFF 1. Lig'e veda eden 3. takım oldu.
Günün diğer önemli karşılaşmasında ise Samsunspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen yakaladıkları ataklardan yararlanamadılar. Ligde kalmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan misafir takım, yüklenmesine rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı ve Mersin ile Şanlıurfa'nın ardından TFF 1. Lig'e veda eden 3. takım oldu.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Urfa&Bandırma veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.