Urfa&Bandırma veda etti

Mersin’in ardından Şanlıurfaspor ve Bandırma da Spor Toto 2. Lig’e düştü Bandırma, Samsun’la berabere kaldı; Urfa ise kazanmasına rağmen üzüldü

Şanlıufra'da beklenen mucize gerçekleşmedi. Güneydoğu ekibi, sahasında ağırladığı Elazığspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen düşmekten kurtulamadı. Sarı-yeşilli takım, 38'de Timur Özgöz'ün golüyle geriye düşmesine rağmen 45'te Abdulaziz Solmaz'la beraberliği sağladı. Bu golün hemen ardından Adem Alkaşi'nin kendi kalesine attığı golle kazanan Urfa, ikili averajda Samsun'un gerisinde kalıp 2. Lig'e düştü.



Günün diğer önemli karşılaşmasında ise Samsunspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen yakaladıkları ataklardan yararlanamadılar. Ligde kalmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan misafir takım, yüklenmesine rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı ve Mersin ile Şanlıurfa'nın ardından TFF 1. Lig'e veda eden 3. takım oldu.