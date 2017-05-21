Sivasspor'da Otyakmaz yeniden başkan

Cumatesi günü evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılan Sivasspor, bugün kongresini yaptı. Kongreye Sivas Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy'da katıldı. Denetim raporları, bilanço ve yeni sezon bütçesinin oy birliği ile ibra edilerek kabul edildiği kongrede konuşan Vali Davut Gül, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür etti, "Bizim arkadaşlarımız Süper Lig'de. Bundan sonra arkadaşlarımızı Süper Lig'de ağırlayacağız" diye konuştu. Başkan Otyakmaz, tek listeyle gidilen seçimde 225 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Mecnun Otyakmaz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"İDDİALI BİR TAKIM YARATACAĞIZ"



Başkan Mecnun Otyakmaz ise teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

"Önümüzde çokta yabancısı olmadığımız yeni bir Süper Lig süreci var. Başarıdan başarısızlığa her türlü tecrübeyi yaşadık. Hatalarımızdan gerekli dersi çıkardık. Önümüzdeki sezon takımın yapılanmasından yeni stadyumun hazır hale getirilmesine, kombine fiyatlarından tesislerde yapılacaklara kadar çok işimiz olacak. Edindiğimiz tecrübelerden elde ettiğimiz sonuçla yepyeni bir Sivasspor izleyeceksiniz. Büyük konuşmadan iddialı konuşuyorum. Her şey daha güzel olacak. Önümüzdeki sezonda eksikliklerimizi giderip iddialı bir takım yapmaya gayret edeceğiz."



"YİNE KORKULAN DEPLASMAN OLACAĞIZ"



Şampiyonluk maçında taraftarın yoğun ilgisi ve coşkusunun kendilerini ümitlendirdiğini ifade eden Başkan Otyakmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Taraftarımızı tekrar sahalara çekmek içinde yeni bir kombine bilet pazarlaması söz konusu olacak. Çok ucuz fiyatlarla taraftarımızı stadımıza çekmeyi, en azından 10 bin taraftarın altına düşmemeyi hedefliyoruz. İnşallah Sivas'ın ekonomisine uygun fiyatlara rağbet gösterilir ve stadımız cumartesi günkü coşkuda olduğu gibi bütün sezon devam eder ve yeni başarılara yelken açarız. Yine centilmenliğimizden taviz vermeyeceğiz. Yine korkulan bir deplasman olacağız."



?SİVASSPOR SAMET AYBABA İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ



Öte yandan Sivasspor, 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Mesut Bakkal'ın istifasının ardından 9 maçlığına takımın başına geçtikten sonra başarılı sonuçların ardından takımı şampiyon yaparak Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını sağlayan Samet Aybaba ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüp Başkanı Mecnun Oytakmaz, tecrübeli çalıştırıcıyla yeni sezonda yollarına devam edeceklerini söyledi.