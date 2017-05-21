Şampiyon Sivasspor

Süper Lig’e çıkmayı geçen hafta garantileyen iki takımın maçında Yiğidolar, maçı 10 kişi bitiren Yeni Malatyaspor’u dörtledi; bir üst lige şampiyon sıfatıyla yükseldi

TFF 1. Lig'in son haftasında Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Süper Lig'e çıkmayı geçen hafta garantileyen iki takımın mücadelesinde Yiğidolar, maça lider olarak başlayan Malatyaspor karşısında 11. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. 45+3 ve 49'da bir kez daha sahneye çıkan Kılınç, hattrick'le karşılaşmanın yıldızı olurken, skorbordu belirleyen gol ise 58 Leandrinho'dan geldi. Malatya'da 76 Sedat Ağçay 76'da gördüğü kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Sivasspor, sezonu 62 puanla şampiyon olarak tamamladı, ikinci Yeni Malatyaspor ise 61 puanda kaldı. Maça Sivaslı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, stadın büyük kısmı doldu. Ayrıca maç öncesi dostluk görüntüleri de vardı. Konuk ekip "Komşu ve dost Sivasspor'a Süper Lig'de başarılar dileriz", Sivasspor da "Jandarmamızın 178. yılı kutlu olsun" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Tribünlerden kırmızıya boyanmış, 2 beyaz güvercin salındı. Karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlar, kendilerini selamlayan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e "Milli maç isteriz" şeklindeki tezahüratla karşılık verdi.