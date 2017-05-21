Göztepe play-off’ta

Göztepe, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, bu sonuçla play-off'a kaldı. Üçlü averajda Giresun ve Altınordu'yu geride bıraktı.



?PLAY-OFF'A KALANLAR

Süper Lig'in yolunu tutacak 3. takım play-off'lar sonunda belli olacak. Maçlar Eskişehirspor-Giresun ve Boluspor-Göztepe arasında oynanacak. Play-Off Yarı Final ilk maçlar 25 Mayıs Perşembe, ikinci maçlar 29 Mayıs'ta, Final müsabakası ise 4 Haziran'da yapılacak. İşte play-off eşleşmeleri: Eskişehir-Giresun, Boluspor-Göztepe



Boluspor Poepon'la coştu

Boluspor, Poepon'un gol şov yaptığı karşılaşmada sahasında Manisaspor'u 4-0 yendi. Bu sonuçla normal sezonu 54 puanla 4. sırada tamamlayan Boluspor, play-off oynamaya hak kazandı. Manisaspor ise ligi 39 puanla 12. sırada bitirdi. Boluspor, bu sıralama ile birlikte Göztepe ile play-off yarı finalinde eşleşti.



Farklı zafer öz güven oldu

Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa, sezonun son maçında rapat bir galibiyetle kazanmanın kendileri için öz güven sağladığını belirtti. Çapa, Göztepe'nin de ligin dişli ekiplerinden biri olduğunu kaydedip "Önce rakibimizi sonra finali geçerek Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.



Demir üçlüden kurtardı

Mersin İdmanyurdu ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla üçlü averajda Şanlıurfaspor ve Samsunspor'un önünde yer alan Adana Demirspor, ligi 36 puanla 14. sırada tamamladı. Ligden düşmesi önceki haftalarda kesinleşen Mersin İdmanyurdu ise sezonu 26 puanla 18. ve son sırada bitirdi.



Balıkesir zaferle bitirdi

BİR başka son hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Ümraniye sezonu 48, Bal-kes ise 42 puanla bitirdi



Yenildi ama play-off'a kaldı

BB Gaziantepspor, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi yenilmesine rağmen ligi 53 puanla 6. sırada bitirip play-off'a kaldı. Giresunspor, play-off'ta Eskişehirspor ile karşılaşacak.



?Altınordu'ya yetmedi

Altınordu, Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Barış, Erdoğan ve Fatih'ten gelirken bu sonuç Altınordu'nun playoff'a kalmasına yetmedi.