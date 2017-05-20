TFF’de heyecan dorukta

Yeni Malatyaspor, Sivas maçından 1 puan alırsa sezonu şampiyon bitirecek. Eskişehir ve Giresun’un ardından Göztepe, Altınordu ve Bolu Play-Off’a girmek istiyor. A.Demir, Samsun, Ş.Urfa, BB.G.Antep ve Bandırma düşme korkusu yaşıyor

TFF'de bugün oynanacak son hafta maçlarında şampiyon, play-off ve düşme hattı şekillenecek. Y. Malatya, Sivas maçından 1 puanla ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. 56 puanlı Eskişehir'in ligi 3. sırada tamamlaması kesinleşirken, 4. durumda yer alan 53 puana sahip Giresun da play-off'ta Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.



Play-off için 3 aday var

Ligde 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. durumda bulunan Boluspor ve 50 puanla 7. olan Altınordu, son hafta öncesinde play-off iddiasını sürdürüyor. Göztepe'nin Denizlispor deplasmanında puan mücadelesi vereceği son haftada Boluspor, Manisaspor'u, Altınordu ise sahasında Play- Off'u düşünen Eskişehirspor'u ağırlayacak.



Olası puan eşitlikleri

Son haftada Altınordu ile Bolu arasındaki olası puan eşitliğinde Altınordu iki takımın sezon içindeki maçlarda gol averajında üstün olduğu için Bolu'yu geride bırakacak. Altınordu, sezon sonunda Göztepe veya Giresunspor'la aynı puanda olması halinde rakiplerinin gerisinde kalacak. Boluspor'un kazanması, Giresunspor, Göztepe ve Altınordu'nun ise 53 puana ulaşması halinde play-off dışında kalacak ekip İzmir temsilcisi Altınordu olacak. Bolu, Altınordu ve Ümraniye'nin sezonu 51'er puanla kapatması durumunda playoff'ta Altınordu mücadele edecek.



Düşme hattı yanıyor

Lige veda eden Mersin'in ardından düşecek 2 takım için 5 aday bulunuyor. 35'er puana sahip A.Demir ile Samsun, 34'er puanlı Bandırma ve BB Gaziantep ve 33 puanı bulunan Şanlıurfa, lige tutunmaya çalışıyor. Demirspor'un, Mersin deplasmanında puan arayacağı son haftada BB Gaziantepspor, Giresun'u, Şanlıurfa da Elazığ'ı ağırlayacak. Düşme stresi yaşayan Samsunspor ile Bandırma, Samsun'da karşılaşacak. Samsun'a 1 puan yetiyor. Bandırma ise kazanmak zorunda. Beraberlik durumunda diğer takımların alacağı sonuca göre Bandırma'nın kaderi netleşecek.