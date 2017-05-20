Sivas'ta şampiyonluk sevinci

TFF 1'inci Lig'in son haftasında evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılaran Sivasspor, ligi 62 puanla şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından kent meydanına akın eden Sivasspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı. Yüzlerce meşale yakan Sivasspor taraftarı kent meydanını kırmızıya boyadı. Trafiğe kapalı alanda gerçekleşen kutlamalar saatlerce devam etti.