Sivas'ta şampiyonluk sevinci
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin son haftasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılarak şampiyon olarak süper lige çıktı. Sivasspor'un şampiyonluğu kentte çoşkuyla kutlandı.
TFF 1'inci Lig'in son haftasında evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılaran Sivasspor, ligi 62 puanla şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından kent meydanına akın eden Sivasspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı. Yüzlerce meşale yakan Sivasspor taraftarı kent meydanını kırmızıya boyadı. Trafiğe kapalı alanda gerçekleşen kutlamalar saatlerce devam etti.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:33
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Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
Çapsızlar Çok adice ve kurnazca bir karar Volkan'ı PFDK'ya göndermemek. Volkan 30 maç ceza alsa ne olacak. Ucuz akıllarıyla Taliscayı unutturacaklar.
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Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
34 ORGANİZE OLMUŞ GÖREVLİLER İŞ BAŞINDA
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Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
yani aslında 10 dan çok fazla ama hakem vermedi az öncede bir tane penaltısı verilmedi bjk nin maçı izlemediysen yorum yapma susta bişey bilsinle
Sivas'ta şampiyonluk sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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