 Sivas'ta şampiyonluk sevinci – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Sivas'ta şampiyonluk sevinci

    Sivas'ta şampiyonluk sevinci

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden , ligin son haftasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılarak şampiyon olarak süper lige çıktı. Sivasspor'un şampiyonluğu kentte çoşkuyla kutlandı.

    TFF 1'inci Lig'in son haftasında evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılaran , ligi 62 puanla şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından kent meydanına akın eden Sivasspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı. Yüzlerce meşale yakan Sivasspor taraftarı kent meydanını kırmızıya boyadı. Trafiğe kapalı alanda gerçekleşen kutlamalar saatlerce devam etti.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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