Şansa kalmayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, bugün sahalarında taraftar desteğiyle Giresunspor'u yenerek ligde kalma umutlarını şansa bırakmak istemediklerini söyledi. Toprak, "Bütün takım kenetlendi. Çok moralli ve hırslıyız" şeklinde konuştu.



Adım gibi eminim...

TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında bugün deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak Adana Demirspor, puan ya da puanlar alarak ligde kalmayı garantilemek istiyor. Mavi- lacivertlilerin teknik direktörü Tekin İncebaldır, "A.Demir olarak ligde kalacağımıza adım gibi eminim" dedi.



İşimiz transfer

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un yarın olağan genel kurul yapacağını ifade ederek, "Çok küçük değişikliklerle aynı yönetimi muhafaza edeceğiz. İlk olarak ise transfere yönelip iyi bir takım kuracağız" dedi.