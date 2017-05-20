Şansa kalmayacak
Adım gibi eminim...
TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında bugün deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak Adana Demirspor, puan ya da puanlar alarak ligde kalmayı garantilemek istiyor. Mavi- lacivertlilerin teknik direktörü Tekin İncebaldır, "A.Demir olarak ligde kalacağımıza adım gibi eminim" dedi.
İşimiz transfer
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un yarın olağan genel kurul yapacağını ifade ederek, "Çok küçük değişikliklerle aynı yönetimi muhafaza edeceğiz. İlk olarak ise transfere yönelip iyi bir takım kuracağız" dedi.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:00
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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