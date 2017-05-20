 Şampiyon Sivasspor – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Şampiyon Sivasspor

    Şampiyon Sivasspor

    TFF 1.Lig 2016-2017 sezonu şampiyonu Sivasspor oldu ve bir yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü

    TFF 1. Lig'in son haftasında Sivasspor, şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Yeni Malatyaspor'u evinde konuk etti. Şampiyonluk için mutlak galibiyet arayan Sivasspor, rakibini 4-0 yenerek bir yıl aradan sonra Süper Lig'e şampiyon olarak geri döndü. Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

    Play-Off takımları belli oldu
    Öte yandan Süper Lig'e çıkacak olan son takım ise Eskişehirspor, Giresunspor, Göztepe ve Boluspor arasında oynanacak olan play-off mücadelesinde belli olacak. TFF 1. Lig'e veda eden takımlar ise Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu oldu.

    İşte Play-Off eşlemeleri

    Eskişehirspor - Giresunspor

    Boluspor - Göztepe
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:42
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