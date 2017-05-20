Şampiyon Sivasspor
TFF 1.Lig 2016-2017 sezonu şampiyonu Sivasspor oldu ve bir yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü
Play-Off takımları belli oldu
Öte yandan Süper Lig'e çıkacak olan son takım ise Eskişehirspor, Giresunspor, Göztepe ve Boluspor arasında oynanacak olan play-off mücadelesinde belli olacak. TFF 1. Lig'e veda eden takımlar ise Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu oldu.
İşte Play-Off eşlemeleri
Eskişehirspor - Giresunspor
Boluspor - Göztepe
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:42
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
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