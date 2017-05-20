Şampiyon Sivasspor

TFF 1.Lig 2016-2017 sezonu şampiyonu Sivasspor oldu ve bir yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü

TFF 1. Lig'in son haftasında Sivasspor, şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Yeni Malatyaspor'u evinde konuk etti. Şampiyonluk için mutlak galibiyet arayan Sivasspor, rakibini 4-0 yenerek bir yıl aradan sonra Süper Lig'e şampiyon olarak geri döndü. Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.



Play-Off takımları belli oldu

Öte yandan Süper Lig'e çıkacak olan son takım ise Eskişehirspor, Giresunspor, Göztepe ve Boluspor arasında oynanacak olan play-off mücadelesinde belli olacak. TFF 1. Lig'e veda eden takımlar ise Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu oldu.



İşte Play-Off eşlemeleri



Eskişehirspor - Giresunspor



Boluspor - Göztepe