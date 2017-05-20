Elazığspor'da Bektaş dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
Bektaş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yeni sezonda Elazığspor'da olmayacağım. Elazığspor'un bendeki yeri her zaman farklıdır. Burada çok güzel günlerim geçti. Geldiğimiz günden bugüne bizlere her daim destek olan kulüp başkanımız Sedat Karataş başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna, mücadelelerinden dolayı futbolcu kardeşlerime ve büyük bir özveriyle çalışan kulüp personellerimize teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Elazığspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, kulüp başkanı Sedat Karataş'ın Bektaş'la yaptıkları görüşme neticesinde fikir birliğine vararak karşılıklı anlaşma sağlayıp yolları ayırma kararı aldıklarını bildirdiği kaydedildi.
Karataş'ın şu görüşlerine yer verildi:
"Bayram Bektaş her zaman profesyonelliği ve centilmenliğiyle hafızalarımızda kalacaktır. Profesyonellikte bu tür ayrılıklar vardır. Önemli olan ayrılırken de dostça vedalaşabilmektir. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Bayram Bektaş ve ekibine teşekkür ediyorum."
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 5
Yorum
Fenerist Reklam kokan hareketler bunlar mayk gerenk yok mayk
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Talisca golle döndü
Toplam 4
Yorum
UA TFF VE CEZA KURULU SAYESİNDE GOLLE DÖNDÜ YAPTIĞI PARMAK HAREKETİ SPOR ETİK .AHLAK CEZA KURALINA GÖRE 1 MAÇMIŞ!!! TEBRİKLER TFF VE CEZA KURU
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 2
Yorum
TARAFSIZ TFF ve kurulları. MHK ve hakemleri unutulmamalı BJK nın şampiyonluğunda onlarında katkılarını unutmayıp şampiyonluk yemeğine çağırılmalı.
Elazığspor'da Bektaş dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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