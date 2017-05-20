Elazığspor'da Bektaş dönemi sona erdi

Bektaş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yeni sezonda Elazığspor'da olmayacağım. Elazığspor'un bendeki yeri her zaman farklıdır. Burada çok güzel günlerim geçti. Geldiğimiz günden bugüne bizlere her daim destek olan kulüp başkanımız Sedat Karataş başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna, mücadelelerinden dolayı futbolcu kardeşlerime ve büyük bir özveriyle çalışan kulüp personellerimize teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Elazığspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kulüp başkanı Sedat Karataş'ın Bektaş'la yaptıkları görüşme neticesinde fikir birliğine vararak karşılıklı anlaşma sağlayıp yolları ayırma kararı aldıklarını bildirdiği kaydedildi.

Karataş'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Bayram Bektaş her zaman profesyonelliği ve centilmenliğiyle hafızalarımızda kalacaktır. Profesyonellikte bu tür ayrılıklar vardır. Önemli olan ayrılırken de dostça vedalaşabilmektir. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Bayram Bektaş ve ekibine teşekkür ediyorum."