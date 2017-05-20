 Bayern üst üste 5. kez şampiyon – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bayern üst üste 5. kez şampiyon

    Bayern üst üste 5. kez şampiyon

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 5'inci, toplamda ise 27'nci şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

    Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Freiburg'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından kupasını Allianz Arena'da aldı.

    Statta başlayan şampiyonluk kutlamaları, şehrin merkezindeki Marienplatz Meydanı'nda devam etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik kadro ve kulüp yöneticileri Bavyera eyaletinde giyilen geleneksel kıyafetlerle belediye binasının balkonuna çıktı.

    Futbolcular, balkonda şampiyonluk kupasını kaldırarak belediyenin önünde toplanan binlerce taraftarla şarkılar söyledi.

    Bu sezon kariyerini noktalayan takımın kaptanı Philipp Lahm, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederken, taraftarlar ve diğer futbolcular ise "Philipp Lahm" şeklinde tezahürat yaptı.

    Kutlamada şarkı söyleyen teknik direktör Carlo Ancelotti de "Biz daha çok şampiyonluklar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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