Bayern üst üste 5. kez şampiyon
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 5'inci, toplamda ise 27'nci şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Freiburg'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından kupasını Allianz Arena'da aldı.
Statta başlayan şampiyonluk kutlamaları, şehrin merkezindeki Marienplatz Meydanı'nda devam etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik kadro ve kulüp yöneticileri Bavyera eyaletinde giyilen geleneksel kıyafetlerle belediye binasının balkonuna çıktı.
Futbolcular, balkonda şampiyonluk kupasını kaldırarak belediyenin önünde toplanan binlerce taraftarla şarkılar söyledi.
Bu sezon kariyerini noktalayan takımın kaptanı Philipp Lahm, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederken, taraftarlar ve diğer futbolcular ise "Philipp Lahm" şeklinde tezahürat yaptı.
Kutlamada şarkı söyleyen teknik direktör Carlo Ancelotti de "Biz daha çok şampiyonluklar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:21
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 5
Yorum
Fenerist Reklam kokan hareketler bunlar mayk gerenk yok mayk
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Talisca golle döndü
Toplam 4
Yorum
UA TFF VE CEZA KURULU SAYESİNDE GOLLE DÖNDÜ YAPTIĞI PARMAK HAREKETİ SPOR ETİK .AHLAK CEZA KURALINA GÖRE 1 MAÇMIŞ!!! TEBRİKLER TFF VE CEZA KURU
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 2
Yorum
TARAFSIZ TFF ve kurulları. MHK ve hakemleri unutulmamalı BJK nın şampiyonluğunda onlarında katkılarını unutmayıp şampiyonluk yemeğine çağırılmalı.
Bayern üst üste 5. kez şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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