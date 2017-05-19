Liderliği istiyoruz

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Ligi lider olarak bitirmek istiyoruz." dedi. Buz, "Bu hafta Sivasspor maçını kazanacağız. Çok moralliyiz" dedi.



Final 4 Haziran'da

TFF 1. Lig'de play-off yarı final maçları ve final müsabakasının tarihleri belli oldu. İlk maçlar 25 Mayıs, rövanşlar 29 Mayıs'ta oynanacak. Final müsabakası ise 4 Haziran Pazar günü.