"Lige tutunmak istiyoruz"

Tekin İncebaldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son haftasında Mersin İdmanyurdu ile kaderlerini belirleyecek önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Geçen haftaki Sivasspor maçının ardından ara vermeden çalışmalara başladıklarını ifade eden İncebaldır, "Kart cezalısı Servan Taştan ile sakatlıkları süren Onur Akbay ve Serkan Yanık dışında eksiğimiz yok." diye konuştu.

İncebaldır, futbolcularının her şeyin bilincinde olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah bu maçı atlatıp mutlu şekilde Adana'ya döneceğimize inanıyorum. Aslında bizim Mersin İdmanyurdu ile kardeş olmamız lazım. Komşu takımımız, arada nasıl böyle bir gerginlik oldu bilmiyorum. İnşallah dostluğumuz devam eder. Üzücü olan, kırgınlıklar, kavgalar. İnşallah onlar da bu maçtan sonra biter diye düşünüyorum. Zaten bu işten yıllardır karlı çıkan olmadı. Centilmence, iyi bir mücadele olacağına inanıyorum. Oradan da bizim puan ya da puanlar almak zorunda olduğumuzu ifade ediyorum. Zaten ligin son maçı. Adana Demirspor'un bir hedefi var, Mersin İdmanyurdu deplasmanından puan alıp ligde tutunabilmek. Biz oradan puan alacağız ve ligde kalacağız."

- "Bütün gücümüzle kazanmaya gidiyoruz"

Şanssız bir sezon geçirdiklerini aktaran İncebaldır, herkesin elinden geleni yaptığını ancak bazı şeylerin "tutmadığını" ifade etti.

Tekin İncebaldır, gelecek sezon Adana Demirspor'un çok daha farklı olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti: "Biz bu seneyi atlatırsak, yeni sezonda çok daha iyi bir Adana Demirspor olur. Ben de bu camianın adamıyım. Futbolcularıma söyledim, 'Hepinize güveniyorum, siz de kendinize güvenin. Allah'ın izniyle, kendi gücümüzle, bileğimizin hakkıyla, kimseden medet ummadan oradan puan ya da puanlar alıp döneceğiz.' dedim. Taraftarımızın da sakin olmasını istiyorum. Cumartesi günü hayati bir maça çıkacağız, ortalığı germenin bize zarar vereceğine inanıyorum. Cumartesi günü inşallah bütün gücümüzle kazanmaya gidiyoruz, en azından kaybetmemek istiyoruz. Taraftarımız da sabırla bekleyecek. Allah'ın izniyle onlara, oradan sevinçli bir haberle döndüğümüzün müjdesini de veririz."