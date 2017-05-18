Final Vodafone Arena’da
2. LİG'den TFF 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Erzurum- Gümüşhane play-off finalinin stadı açıklandı. TFF, final karşılaşmasının 23 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'da oynanacağını bildirdi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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