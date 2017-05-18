 Final Vodafone Arena’da – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Final Vodafone Arena’da

    Final Vodafone Arena’da
    2. LİG'den TFF 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Erzurum- Gümüşhane play-off finalinin stadı açıklandı. TFF, final karşılaşmasının 23 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'da oynanacağını bildirdi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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