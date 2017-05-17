 Manisaspor, Kaan Aşnaz ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    , ile yollarını ayırdı

    Manisaspor, Kaan Aşnaz ile yollarını ayırdı

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'da futbolcu 'ın sözleşmesi feshedildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği bildirildi.

    Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel oyuncularımızdan 'ın sözleşmesi, futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:40
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