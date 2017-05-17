Manisaspor, Kaan Aşnaz ile yollarını ayırdı

Manisaspor Kulübünden yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği bildirildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel oyuncularımızdan Kaan Aşnaz'ın sözleşmesi, futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."