Manisaspor, Kaan Aşnaz ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da futbolcu Kaan Aşnaz'ın sözleşmesi feshedildi.
Manisaspor Kulübünden yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği bildirildi.
Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel oyuncularımızdan Kaan Aşnaz'ın sözleşmesi, futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:40
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Hagi'den 19'luk genç yetenek için açıklama
Toplam 1
Yorum
metinn avrupalilar takip etse oyuncuyu turkiyeye getrirmiisn bilmiyormuyuz seni paragöz hagiiii
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 5
Yorum
ts6161 Oynama la uşağın kafasıyla
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Talisca’ya talip
Toplam 10
Yorum
bjk Talisca bizde olduğu sürece şampiyonluk hayali kuramayacaklarını biliyorlar :)
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