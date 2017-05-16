TFF ve Fatih Terim'den Sivasspor'a tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor için tebrik mesajı gönderdi.
TFF'den gönderilen mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sivasspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." denildi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Teknik Direktör Samet Aybaba'ya tebrik mesajı gönderdi.
Terim, mesajında şunları kaydetti: "Sivasspor'un 2016-20117 sezonunda gösterdiği başarılı performans sonucu Spor Toto Süper Lig'e yükselmesini en içten duygularımla tebrik ediyorum. Sizin nezdinizde; yönetim kurulunu, teknik ve idari kadroyu, futbolcuları ve tüm camianızı kutlar, yeni sezonda başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:03
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Pukki radarda
Toplam 5
Yorum
araklı_lı sahibi hemşerimiz olan a spor un son zamanlarda ts ye programlarında yorumcu bile koymaması bizi şaşırtıyo ntvspor a özenmeyin
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"Ricardo'nun yaptığı yanlış ama..."
Toplam 51
Yorum
karakartal İyi yönetilen, sahada son derece başarılı futbol oynayan,sonuca giden bir Beşiktaşı çekemeyenler çatır çatır çatlasın
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Hasan Ali ile görüşme yok
Toplam 3
Yorum
mikayil baz ohha celtik alıp napacak bu takoz uu yok daha neler celtik alacaksa hemen gitsin hiç beklemesinnn..
TFF ve Fatih Terim'den Sivasspor'a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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