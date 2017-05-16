 Göztepe’de bayram var – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    ’de bayram var

    Göztepe’de bayram var

    Mersin ve Samsun galibiyetleriyle son haftaya play-off potasında iddialı bir şekilde giren 'de büyük bir sevinç yaşanıyor.

    Teknik Direktör Vural, "Denizli'de alacağımız 1 puan bile bizi hedefe götürecek. Artık son viraja girdik" dedi.

    GOSSO'DAN İLK
    kaptanı Gosso, 4-1 kazandıkları Samsun maçında bir ilke imza attı. Futbol kariyerini 2011'den bu yana Türkiye'de sürdüren 34 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, 83'te ağları sarsarak Türkiye'deki ilk golünü kaydetti. Gosso, Göztepe'den önce Orduspor, Mersin İY ve G.Birliği formaları giymişti.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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