Göztepe’de bayram var
Mersin ve Samsun galibiyetleriyle son haftaya play-off potasında iddialı bir şekilde giren Göztepe'de büyük bir sevinç yaşanıyor.
GOSSO'DAN İLK
Göztepe kaptanı Gosso, 4-1 kazandıkları Samsun maçında bir ilke imza attı. Futbol kariyerini 2011'den bu yana Türkiye'de sürdüren 34 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, 83'te ağları sarsarak Türkiye'deki ilk golünü kaydetti. Gosso, Göztepe'den önce Orduspor, Mersin İY ve G.Birliği formaları giymişti.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:11
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
Göztepe’de bayram var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.