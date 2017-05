Göztepe Başkanı Sepil takımını övdü

Kötü günler geçirdiklerini, ancak inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini anlatan Başkan Sepil, zorlu dönemde takımın yanında olduklarını anlatırken şöyle dedi: "Ben bu süreçte herkese ağabeylik yaptım. Futbolcularımızın kalitesinden şüphemiz yoktu ama bir özgüven kaybı yaşanmıştı. Sonuçta tekrar motivasyonumuzu sağladık. Artık tek hedefimiz, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağımız Denizlispor'u yenip play off vizesini almak."

İki hafta önce kulüpte sıkıyönetim ilan edip kapıları dış dünyaya kapatan Başkan Sepil, bu durumun takıma olumlu yansıdığını belirtti, "İçimizdeki sorunları çok iyi şekilde çözdük. Özellikle futbolcularımız kendi aralarında iyi iletişim kurdu. Bu da iki haftalık süreçte başarılı skorları getirdi" diye konuştu.

Sahalarında 4-1 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ikinci yarısında sergiledikleri oyunu sürdürmeleri halinde rahatlıkla Süper Lig'e çıkacaklarını dile getiren Başkan Sepil, "Alınan skordan çok, oynanan futbol ve sahadaki inanç beni mutlu etti. Bu şekilde devam edeceğiz. Gerçek potansiyelimizi gelecek maçlarda da göstermeliyiz" yorumunu yaptı.

Denizli Atatürk Stadı'nda cumartesi günü oynayacakları son maçta Göztepe taraftarına 3600 kişilik yer ayrılması için Denizlispor yönetimi ile görüşmeye başladığını açıklayan Mehmet Sepil, bu konuda şöyle dedi: "Denizlispor yönetimi 2 hafta önceki Eskişehirspor karşılaşmasında rakibe 3600 kişilik yer ayrılmıştı. Bizim de bu konuda isteğimiz oldu. Elbette öncelikle taraftarımızın talebi nemli. Denizli Emniyeti'nin de 3600 kişiye onay vereceğine inayoruz. Çünkü 2 takım taraftarları arasında bir dostluk köprüsü kuruldu. Bornova Stadı'ndaki ilk karşılaşmada centilmenlik rüzgarları esti. O nedenle emniyetin de aksi bir karar vermesini beklemiyorum."



"ALTAY ENERJİ GETİRDİ"



Göztepe Başkanı Sepil, Spor Toto 3'üncü Ligi play off finalinde Kocaelispor'u penaltılarla eleyip 2'nci Lig'e yükselen Altay'ı da tebrik etti. Siyah beyazlı takımın başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nu da arayıp kutladığını ifade eden Mehmet Sepil, sözlerini söyle sürdürdü:

"Altay'ın kupa kazanması, kentimizdeki enerjiyi artıracaktır. Ben her zaman İzmir'in kazanması gerektiğini söylüyorum. Umuyorum bizimle birlikte Altınordu da play off'a kalır. Çünkü şehrimiz her branşta geri kaldı. Rekabet dışında bir olmalıyız. Hafta sonunda Anneler Günü'nde Göztepeli ve Karşıyakalı minik futbolcularımız Zübeyde Hanım'ın kabrini ziyaret etti, çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Bu tür etkinlikler ve beraberlik olgusu sürmeli."



"PLAY OFF MAÇLARI BORNOVA'DA"



Başkan Sepil, play off'a kalmaları yükselmeleri durumunda maçları yine Bornova Stadı'nda oynayacaklarını söyledi. Stadın çok iyi bir atmosfer yarattığını ifade eden Başkan Sepil, "Şu an kafamda Atatürk Stadı'na gitmek gibi bir düşünce yok. Bornova Stadı'nı seviyoruz, orada rakibe çok iyi baskı kuruyoruz. Taraftarımızın da bize olan desteğini en iyi şekilde alıyoruz. Elbette günü geldiğinde yeniden değerlendirme yaparız ama şimdilik maçlarımız Bornova'da oynanacak" diye konuştu. Başkan Sepil, takımının play off'a kalması halinde futbolcularına özel prim dağıtılacağını da sözlerine ekledi.