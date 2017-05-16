Gezmeye gelmedik

Eskişehir'in golcüsü Semih Şentürk, Süper Lig sözünü ilginç şekilde verdi. Milli golcü, "G.Antep BŞB'yi yenseydik, Altınordu maçına şampiyonluk için çıkacaktık. Erkan, Uğur ve ben lay lay lom yapmaya gelmedik. Burası futbol şehri, Süper Lig'i hak ediyor" dedi.