 Arkadaşa bakıp çıktık – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Arkadaşa bakıp çıktık

    Arkadaşa bakıp çıktık

    “Bir arkadaşa bakıp çıkacağız” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Mecnun Otyakmaz, “Yeniden ayağa kalktık” dedi.

    Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalıp, Eskişehirspor'un puan kaybetmesiyle 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Sivasspor'da "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız" diyen Başkan Mecnun Otyakmaz, camiaya verdikleri sözü tutmanın getirdiği mutluluğu yaşadıklarını belirtti. Otyakmaz, "Emeği geçen bütün taraftarlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, futbolcularımıza, teknik heyetimize, kulüp çalışanlarımıza ve özellikle eşime teşekkür ediyorum. Zorlu mücadelede hep destek oldu. Evde kale gibi durdu" dedi.

    MALATYA'YA DAVET
    TFF 1. Lig'den düştüklerinde dünyaların başına yıkıldığını vurgulayan Sivasspor Başkanı, "Hayatta her şey oluyormuş. Düştüğümüzde dünyalar başıma yıkılmış gibi hissetmiştim. 1 yıl aradan sonra yeniden ayağa kalkmayı başardık. Hayat böyle. Düşe kalka yürüyorsunuz. Komşu şehrimizi tebrik ediyorum. Onları da Sivas'a davet ediyoruz. Beraber Süper Lig'e çıkışımızı kutlayalım. Güzel bir maç olsun" diye konuştu.



    SİVAS'TA COŞKU ZİRVE YAPTI
    'un Süper Lig'e çıkması Sivas'ta coşkuyla kutlandı. Sivas Belediyesi, Adana Demirspor maçını, kent meydanındaki dev ekrana yansıttı. Bitiş düdüğüyle birlikte trafiğe kapatılan kent meydanında kutlamaya katılan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle büyük bir coşku yaşadı.

    AYAKBASTI 50 MİLYON
    Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un kasasına, ayakbastı parası olarak 50 milyon TL kaynak girecek. Yeni düzenlemeyle, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar ayakbastı olarak 50 milyon TL gelir elde ediyor. Takımlar bu paranın 35 milyonunu 24 Haziran'da, kalan 15 milyonu ise yıl içerisinde taksitler halinde alacak.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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