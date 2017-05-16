Arkadaşa bakıp çıktık
“Bir arkadaşa bakıp çıkacağız” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Mecnun Otyakmaz, “Yeniden ayağa kalktık” dedi.
MALATYA'YA DAVET
TFF 1. Lig'den düştüklerinde dünyaların başına yıkıldığını vurgulayan Sivasspor Başkanı, "Hayatta her şey oluyormuş. Düştüğümüzde dünyalar başıma yıkılmış gibi hissetmiştim. 1 yıl aradan sonra yeniden ayağa kalkmayı başardık. Hayat böyle. Düşe kalka yürüyorsunuz. Komşu şehrimizi tebrik ediyorum. Onları da Sivas'a davet ediyoruz. Beraber Süper Lig'e çıkışımızı kutlayalım. Güzel bir maç olsun" diye konuştu.
SİVAS'TA COŞKU ZİRVE YAPTI
Sivasspor'un Süper Lig'e çıkması Sivas'ta coşkuyla kutlandı. Sivas Belediyesi, Adana Demirspor maçını, kent meydanındaki dev ekrana yansıttı. Bitiş düdüğüyle birlikte trafiğe kapatılan kent meydanında kutlamaya katılan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle büyük bir coşku yaşadı.
AYAKBASTI 50 MİLYON
Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un kasasına, ayakbastı parası olarak 50 milyon TL kaynak girecek. Yeni düzenlemeyle, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar ayakbastı olarak 50 milyon TL gelir elde ediyor. Takımlar bu paranın 35 milyonunu 24 Haziran'da, kalan 15 milyonu ise yıl içerisinde taksitler halinde alacak.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:10
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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