 Altınordu Denizli ve Manisa’ya duacı – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Denizli ve Manisa’ya duacı

    Altınordu Denizli ve Manisa’ya duacı
    Ümraniyespor'u 90+3'te attığı golle devirip play-off şansını son haftaya bırakan , evinde Eskişehirspor'u yenip, rakiplerinin takılmasını bekleyecek. İzmir ekibi, Göztepe'nin Denizlispor veya Boluspor'un Manisaspor karşısında puan kaybetmesi için dua edecek.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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