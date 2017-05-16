 40 yıllık hayal var – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    40 yıllık hayal var

    40 yıllık hayal var
    Play-off'u garantileyen 'da Başkan Mustafa Bozbağ, 40 yıllık hayalin peşinde koştuklarını belirtti. Bozbağ, "Şehrin ve bizim isteğimiz şimdi başlıyor, herkesin bayraklarla şehri donatması lazım. İnşallah 40 senelik hayali de başaracağız" diye konuştu.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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