 Şanlıurfa’ya mucize gerek – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Şanlıurfa’ya mucize gerek

    Şanlıurfa’ya mucize gerek
    Ligi orta sıralarda bitirmeyi garantileyen Manisa, Şanlıurfa'yı 2-0 yendi. Urfa 33 puanda kaldı. Urfa sezonun son maçında Elazığ ile kapışacak; bu mücadeleyi kazansa bile A.Demir, Samsun, Bandırma ve Antep'in kaybetmesini bekleyecek. Bu takımlardan biri bile galip gelse düşecek.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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