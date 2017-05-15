Şanlıurfa’ya mucize gerek
Ligi orta sıralarda bitirmeyi garantileyen Manisa, Şanlıurfa'yı 2-0 yendi. Urfa 33 puanda kaldı. Urfa sezonun son maçında Elazığ ile kapışacak; bu mücadeleyi kazansa bile A.Demir, Samsun, Bandırma ve Antep'in kaybetmesini bekleyecek. Bu takımlardan biri bile galip gelse düşecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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