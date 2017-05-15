Şanlıurfa’ya mucize gerek

Ligi orta sıralarda bitirmeyi garantileyen Manisa, Şanlıurfa'yı 2-0 yendi. Urfa 33 puanda kaldı. Urfa sezonun son maçında Elazığ ile kapışacak; bu mücadeleyi kazansa bile A.Demir, Samsun, Bandırma ve Antep'in kaybetmesini bekleyecek. Bu takımlardan biri bile galip gelse düşecek.