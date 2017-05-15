Malatya ve Sivas Süper Lig'de!
TFF 1. Lig’de, lider Evkur Yeni Malatya, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı ve ikili averajda Eskişehir’e üstünlük sağlayarak Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu
TFF 1. Lig'de uzun bir süre lider olan ve son dönemdeki puan kayıplarıyla güçlü rakipleri Sivasspor ve Eskişehirspor'u yarışa ortak eden E.Y. Malatyaspor, play-off'u kovalayan Boluspor'la müthiş bir heyecana sahne olan maçta 1-1 berabere kalarak, adını Süper Lig'e yazdırdı. Rakibi karşısında oyuna tutuk başlayan lider, 29'da sağ kanatta topla buluşan Dos Santos'un ceza sahası içinde sert vuruşuyla 1-0 geriye düştü. Süper Lig stresini yoğun bir şekilde yaşayan Malatya, ilk yarıda çok etkili olamadı.
BOLU DİREĞE TAKILDI
İkinci yarıda Bolu, 50'de ikinci gole çok yaklaştı. Soldan topla ilerleyen Poepon kaleyi gördüğü yerden sert vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Son dakikaları heyecan kasırgası şeklinde geçen mücadelede 85'te soldan kullanılan kornerde Dialiba kafayla ağları havalandırıp tribünleri coşturdu. Sarı-siyahlılar 2005-06'da düştüğü Süper Lig'e 11 yıl sonra geri döndü.
11 YILLIK HASRETİN GÖZ YAŞLARI
Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 90 dakika sonunda gelen Süper Lig zaferiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sahada futbolcular ve taraftarlarla sarmaş-dolaş olan Buz, göz yaşlarına hakim olamadı. Malatyaspor teknik direktörüyle birlikte bazı futbolcular da hocaları gibi mutluluk göz yaşları akıttı.
TAKIMIN ADI DEĞİŞTİ
Malatya'nın Süper Lig'den sonra amatöre kadar düşmesiyle 2010'da Malatya Bld., Yeni Malatya adını alarak profesyonel ligde boy gösterdi. Şehre kendini kabul ettiren takım, 11 yıl sonra da kente Süper Lig sevincini yaşattı.
ŞEHİR SABAHA KADAR UYUMADI
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yeni Malatyaspor'da, futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Malatya İnönü Stadı'nda yapılan karşılaşmanın son düdüğüyle beraber binlerce taraftar, sahaya inerek futbolculara sarıldı. Taraftarlar, yeni yapılan stattan dolayı son maçın oynandığı Malatya İnönü Stadı'ndan koltukları ve kale filelerini sökerek hatıra olarak aldı. Malatyalı futbolseverler kent merkezinde toplanarak oluşturdukları konvoylarla Süper Lig'e çıkmayı sabahın erken saatlerine kadar büyük bir coşkuyla kutladı.
HOŞ GELDİN SİVAS
Ve Sivasspor yeniden Süper Lig'de... 33. hafta maçında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, böylece 1 sezon aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü.
Yiğidolar, 36. dakikada John Boye'un golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci devre de karşılıklı ataklarla geçerken, ev sahibi ekip 88'de Bezerra ile skoru eşitledi. Böylece Sivasspor, 59 puana yükselip TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala ilk 2 sırada yer almayı garantiledi.
SON HAFTA SÜPER FİNAL
Gelecek haftaki maçta ise tam bir final yaşanacak. Yiğidolar, şampiyonluk maçında lider Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Sivas kazanırsa sezonu kupayla bitirecek. Beraberlikte ise Malatya'yı şampiyon yapacak. Ayrıca Adana Demir de son sırada yer alan Mersin ile karşılaşacak.
DÜNYANIN EN KEYİFLİ İŞİ
Sivasspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'e çıkmayı garantiledikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Şampiyonluk dünyanın en keyifli işi" dedi. Aybaba, "Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. İnanılmaz başkan ve yönetim kurulu var. Çok iyi yönetiliyor. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu.
TFF'DEN TEBRİK MESAJI
TFF, TFF 1. Lig'in bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yeni Malayaspor ile Sivasspor'u tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
BOLU DİREĞE TAKILDI
İkinci yarıda Bolu, 50'de ikinci gole çok yaklaştı. Soldan topla ilerleyen Poepon kaleyi gördüğü yerden sert vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Son dakikaları heyecan kasırgası şeklinde geçen mücadelede 85'te soldan kullanılan kornerde Dialiba kafayla ağları havalandırıp tribünleri coşturdu. Sarı-siyahlılar 2005-06'da düştüğü Süper Lig'e 11 yıl sonra geri döndü.
11 YILLIK HASRETİN GÖZ YAŞLARI
Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 90 dakika sonunda gelen Süper Lig zaferiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sahada futbolcular ve taraftarlarla sarmaş-dolaş olan Buz, göz yaşlarına hakim olamadı. Malatyaspor teknik direktörüyle birlikte bazı futbolcular da hocaları gibi mutluluk göz yaşları akıttı.
TAKIMIN ADI DEĞİŞTİ
Malatya'nın Süper Lig'den sonra amatöre kadar düşmesiyle 2010'da Malatya Bld., Yeni Malatya adını alarak profesyonel ligde boy gösterdi. Şehre kendini kabul ettiren takım, 11 yıl sonra da kente Süper Lig sevincini yaşattı.
ŞEHİR SABAHA KADAR UYUMADI
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yeni Malatyaspor'da, futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Malatya İnönü Stadı'nda yapılan karşılaşmanın son düdüğüyle beraber binlerce taraftar, sahaya inerek futbolculara sarıldı. Taraftarlar, yeni yapılan stattan dolayı son maçın oynandığı Malatya İnönü Stadı'ndan koltukları ve kale filelerini sökerek hatıra olarak aldı. Malatyalı futbolseverler kent merkezinde toplanarak oluşturdukları konvoylarla Süper Lig'e çıkmayı sabahın erken saatlerine kadar büyük bir coşkuyla kutladı.
HOŞ GELDİN SİVAS
Ve Sivasspor yeniden Süper Lig'de... 33. hafta maçında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, böylece 1 sezon aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü.
Yiğidolar, 36. dakikada John Boye'un golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci devre de karşılıklı ataklarla geçerken, ev sahibi ekip 88'de Bezerra ile skoru eşitledi. Böylece Sivasspor, 59 puana yükselip TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala ilk 2 sırada yer almayı garantiledi.
SON HAFTA SÜPER FİNAL
Gelecek haftaki maçta ise tam bir final yaşanacak. Yiğidolar, şampiyonluk maçında lider Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Sivas kazanırsa sezonu kupayla bitirecek. Beraberlikte ise Malatya'yı şampiyon yapacak. Ayrıca Adana Demir de son sırada yer alan Mersin ile karşılaşacak.
DÜNYANIN EN KEYİFLİ İŞİ
Sivasspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'e çıkmayı garantiledikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Şampiyonluk dünyanın en keyifli işi" dedi. Aybaba, "Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. İnanılmaz başkan ve yönetim kurulu var. Çok iyi yönetiliyor. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu.
TFF'DEN TEBRİK MESAJI
TFF, TFF 1. Lig'in bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yeni Malayaspor ile Sivasspor'u tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Malatya ve Sivas Süper Lig'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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