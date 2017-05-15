 Göztepe rahat, Samsun ateşte – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    rahat, Samsun ateşte

    Göztepe rahat, Samsun ateşte

    Play-off'a kalmak için yerini korumak isteyen ile düşmeme mücadelesi veren 'un kapışmasında kazanan ev sahibi ekip oldu: 4-1.

    İlk yarının sonunda geriye düşen ; Tayfur Bingöl, Jahovic, Halil Akbunar ve Gosso ile zafere ulaşıp hedefine ulaşma konusunda önemli bir virajı geride bıraktı. 35 puanda kalan ise ligdeki akıbetini son haftaya bıraktı. Samsun sezonun son karşılaşmasını sahasında 34 puanlı Bandırma ile yapacak. Göztepe ise orta sıralarda yer alan Denizlispor'a konuk olacak. İzmir ekibinin hocası Yılmaz Vural, son haftaki herhangi bir sıkıntı yaşamak istemediklerini belirterek, "Rakibimizin iddiası olmaması bizi rehavete sevk etmeyecek. Gereken neyse yapıp 3 puanı alacağız" dedi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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