Göztepe rahat, Samsun ateşte
Play-off'a kalmak için yerini korumak isteyen Göztepe ile düşmeme mücadelesi veren Samsunspor'un kapışmasında kazanan ev sahibi ekip oldu: 4-1.
İlk yarının sonunda geriye düşen Göztepe; Tayfur Bingöl, Jahovic, Halil Akbunar ve Gosso ile zafere ulaşıp hedefine ulaşma konusunda önemli bir virajı geride bıraktı. 35 puanda kalan Samsunspor ise ligdeki akıbetini son haftaya bıraktı. Samsun sezonun son karşılaşmasını sahasında 34 puanlı Bandırma ile yapacak. Göztepe ise orta sıralarda yer alan Denizlispor'a konuk olacak. İzmir ekibinin hocası Yılmaz Vural, son haftaki herhangi bir sıkıntı yaşamak istemediklerini belirterek, "Rakibimizin iddiası olmaması bizi rehavete sevk etmeyecek. Gereken neyse yapıp 3 puanı alacağız" dedi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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