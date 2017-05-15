 Giresunspor play-off’ta – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    play-off’ta

    Giresunspor play-off’ta
    Play-off savaşı veren Giresunspor, sahasında iddiası kalmayan Denizlispor'u 1-0 yenerek play-off'a adını yazdırdı. Çotanak'ta, 14'te Dodo'nun pasına sağ kanatta Recep hareketlendi ve penaltı noktasına topu ortaladı. Volkan harika bir kafa vuruşuyla yeşil-beyazlılar'ı öne geçirdi. Skor avantajını iyi kullanan Karadeniz temsilcisi bitime 1 hafta kala play-off'u garantiledi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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