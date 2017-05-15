Giresunspor play-off’ta
Play-off savaşı veren Giresunspor, sahasında iddiası kalmayan Denizlispor'u 1-0 yenerek play-off'a adını yazdırdı. Çotanak'ta, 14'te Dodo'nun pasına sağ kanatta Recep hareketlendi ve penaltı noktasına topu ortaladı. Volkan harika bir kafa vuruşuyla yeşil-beyazlılar'ı öne geçirdi. Skor avantajını iyi kullanan Karadeniz temsilcisi bitime 1 hafta kala play-off'u garantiledi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Giresunspor play-off’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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