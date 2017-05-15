 Bandırma’da hala umut var – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bandırma’da hala umut var

    Bandırma’da hala umut var
    , 'nu 3-0 yenerek ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Ev sahibi takımın sayılarını Marino, Gökhan Karadeniz (Pen) ve Atabey Çiçek attı. Bandırma son maçta düşme tehlikesi bulunan bir başka takım olan Samsun ile karşılaşacak.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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