 Sivas'ta Süper Lig coşkusu – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Sivas'ta Süper Lig coşkusu

    Sivas'ta Süper Lig coşkusu

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

    TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile berabere kalan , bitime bir hafta kala Süper Lig biletini aldı.

    Adana'daki maçın bitiş düdüğüyle Sivas'ta sokaklara dökülen taraftarlar, kutlama yaptı.

    Trafiğe kapatılan kent meydanında kutlamaya katılan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle büyük coşku yaşadı. Çok sayıda taraftar da araçlarıyla şehir turu attı.

    Öte yandan Sivas Belediyesi, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükselmesi açısından büyük önem taşıyan maçı, kent meydanındaki dev ekrana yansıttı. Sivassporlu taraftarlar, maçı büyük heyecanla izledi.

    Sivasspor kafilesinin yarın Sivas'a gelmesi bekleniyor.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:07
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