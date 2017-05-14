Sivas'ta Süper Lig coşkusu
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi Sivas'ta coşkuyla kutlandı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile berabere kalan Sivasspor, bitime bir hafta kala Süper Lig biletini aldı.
Adana'daki maçın bitiş düdüğüyle Sivas'ta sokaklara dökülen taraftarlar, kutlama yaptı.
Trafiğe kapatılan kent meydanında kutlamaya katılan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle büyük coşku yaşadı. Çok sayıda taraftar da araçlarıyla şehir turu attı.
Öte yandan Sivas Belediyesi, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükselmesi açısından büyük önem taşıyan maçı, kent meydanındaki dev ekrana yansıttı. Sivassporlu taraftarlar, maçı büyük heyecanla izledi.
Sivasspor kafilesinin yarın Sivas'a gelmesi bekleniyor.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:07
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Sivas'ta Süper Lig coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.