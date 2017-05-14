Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, Süper Lig'e yükselme hedefine normal sezonda ulaşamadıklarını vurgulayarak, "Süper Lig'e çıkma şansını ikinci aşamada kaçırmayacağız. Tüm çalışmalarımızı yarından itibaren bunun için yapacağız." dedi.

Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise iki takım açısından zor bir maçı geride bıraktıklarını aktardı.

Eskişehirspor'un güçlü bir ekip olduğuna dikkati çeken Kalpar, "İyi mücadele ettik. Çok iyi goller bulduk. Penaltıdan yediğimiz gol bizi sıkıntıya soktu. Bir puan bizim için çok önemliydi. Üç puan alsaydık ligde kalacaktık. Gelecek hafta Giresunspor ile sahamızda çok önemli bir maçımız daha var." ifadelerini kullandı.

Kalpar, bir gazetecinin, Büyükşehir Gaziantepsporlu futbolcuların maç sırasında çok fazla yerde kaldığını belirtmesi üzerine, "İnanın bilinçli yapılan hiçbir şey yok. Bunlara karşıyım. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Futbolcularım çok yoruldu." diye konuştu.