 Mustafa Denizli: "Süper Lig'e çıkma şansını kaçırmayacağız'' – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    : "Süper Lig'e çıkma şansını kaçırmayacağız''

    <a href="/index/mustafa-denizli?id=4a3f8029-1355-438c-89e9-c499ae5aef3e" class="" rel="tag">Mustafa Denizli</a>: "Süper Lig'e çıkma şansını kaçırmayacağız''

    TFF 1. Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalan 'un teknik direktörü , Süper Lig'e yükselme şansını play-off etabında kaçırmayacakları iddiasında bulundu.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan , Süper Lig'e yükselme hedefine normal sezonda ulaşamadıklarını vurgulayarak, "Süper Lig'e çıkma şansını ikinci aşamada kaçırmayacağız. Tüm çalışmalarımızı yarından itibaren bunun için yapacağız." dedi.

    Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise iki takım açısından zor bir maçı geride bıraktıklarını aktardı.

    'un güçlü bir ekip olduğuna dikkati çeken Kalpar, "İyi mücadele ettik. Çok iyi goller bulduk. Penaltıdan yediğimiz gol bizi sıkıntıya soktu. Bir puan bizim için çok önemliydi. Üç puan alsaydık ligde kalacaktık. Gelecek hafta Giresunspor ile sahamızda çok önemli bir maçımız daha var." ifadelerini kullandı.

    Kalpar, bir gazetecinin, Büyükşehir Gaziantepsporlu futbolcuların maç sırasında çok fazla yerde kaldığını belirtmesi üzerine, "İnanın bilinçli yapılan hiçbir şey yok. Bunlara karşıyım. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Futbolcularım çok yoruldu." diye konuştu.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
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