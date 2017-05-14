Mecnun Otyakmaz,: "Layık olduğumuz yere dönüyoruz"
TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin layık olduğu yere döndüğünü söyledi.
Otyakmaz, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon talihsiz bir şekilde TFF 1. Lig'e düştüklerini belirterek, "Bu seneki sloganımız, 'Bir arkadaşa bakıp çıkacağız.' idi. Nitekim de öyle oldu. Layık olduğumuz yere dönüyoruz." dedi.
TFF 1. Lig'de misafir olduklarını düşündüklerini aktaran Otyakmaz, "Büyük değil ama iddialı konuştuk. Sezona kötü başladık ama toparlamasını bildik. Mutlu sona ulaşan takım olduk. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taraftarımıza verdiğimiz sözü tutmuş olmanın huzuruyla Süper Lig'e çıkışımız bütün camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.
Son hafta sezonu taçlandırma maçına çıkacaklarını dile getiren Otyakmaz, "Son hafta maçı ilk iki sıradaki takımların karşılaşması olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle şampiyonluk kupasını Sivas'ta almak istiyoruz. Malatya cephesini de elimizden geldiğince iyi ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Onlara da bilet açısından elimizden geleni yapacağız. Onların da Süper Lig'e çıkışlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:12
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Mecnun Otyakmaz,: "Layık olduğumuz yere dönüyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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