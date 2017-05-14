İrfan Buz: ''Tertemiz bir şampiyonluk oldu''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Buz, ailesine ve futbolcularına teşekkür etti.

Şampiyonluk yarışının zor bir süreç olduğunu belirten Buz, şunları aktardı:

"Kolay değil, uykusuz geceler geçirdik. Sonuçta Allah bizi muvaffak eyledi. Geçen sene bu takıma geldiğimizde 'Bir şeyleri değiştireceğiz.' dedik ve bunu yönetimle birlikte gerçekleştirdik. Onlar bize inandı, biz de bu mutluluğu bu şehre yaşattık. Burada tarih yazdık. Bizim için en büyük başarı, Malatyalıları dünyanın her yerinde gururlandırmış olmak. Herkes hesap yaptı ama en güzel hesabı Allah yaptı. Tertemiz bir şampiyonluk oldu. Malatya, Allah'ına kurban senin."



BOLUSPOR CEPHESİ

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, çok zorlu ve güzel bir müsabaka olduğunu dile getirdi.

Oyuna çok iyi başladıklarını ve bunun karşılığını attıkları golle aldıklarını anlatan Çapa, daha sonra rakiplerinin riske girdiğini belirtti.

Maçı netleştirecek pozisyonlar bulduklarını ancak bunları gole çeviremediklerini vurgulayan Çapa, "Malatya'yı canıgönülden tebrik ediyorum. Hak etmiş oldukları bir şampiyonluk. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar." diye konuştu.