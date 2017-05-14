 Eskişehirspor play-off'u garantiledi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Eskişehirspor play-off'u garantiledi

    Eskişehirspor play-off'u garantiledi

    TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e çıkma şansını play off'a bıraktı.

    18'inci dakikada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor atağında Muhammet Reis'in kullandığı serbest atıştan gelen topu Erdal kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

    36'ıncı dakikadaTarık'ın ortasında Bruno'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

    45+1'inci dakikada Erkan Zengin'in kulandığı köşe atışından gelen topa ceza alanı içinde Meye vurdu, top kalecide kaldı.

    46'ncı dakikada Erkan Zengin'in ortasında Uğur İnceman'ın kafa vuruşunda kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.

    52'nci dakikada Eskişehispor atağında Erkan Zengin ceza alanında Erdal tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin'in kullandığı penaltı atışında top kaleciden döndü, boşta kalan topu Semih Şentürk ağlara gönderdi: 1-1.

    57'nci dakikada gelişen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi atağında Mehmet Erdem ceza alanı dışında topun gelişine vurdu, top kaleci Boffin'in yanından ağlarla buluştu: 1-2.

    75'inci dakikada Eskişehirspor atağında defanstan seken topu Bruno düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

    Eskişehirspor'un bu dakikalardan sonra gol arayışları sonuçsuz kalınca maç 2-2 bitti.

    GÖZTEPE GOL OLDU YAĞDI

    33. hafta maçında Göztepe, Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

    Stat: Doğanlar

    Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Orkun Aktaş

    Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Leo, Emre Can Coşkun, Canberk Dilaver, Segbefia, Gosso (Dk. 88 Salim İyik), Halil Akbunar (Dk. 90+1 Sinan Özkan), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Sandro), Umut Nayir, Jahovic

    Samsunspor: Muyters, Murat Gürbüzerol (Dk. 64 Gökay Iravul), Göksu Türkdoğan, Fatih Kılıçkaya, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Caner Koca (Dk. 78 Vedat Bora), Abdülkerim Bardakcı, Kone, Erkam Reşmen, Lumu (Dk. 73 Halil İbrahim Pekşen)

    Goller: Dk. 44 Fatih Kılıçkaya (Samsunspor), Dk. 49 Tayfur Bingöl, Dk. 71 Jahovic, Dk. 77 Halil Akbunar, Dk. 83 Gosso (Göztepe)

    Sarı kartlar: Dk. 23 Mustafa Sevgi (Samsunspor), Dk. 40 Tanju Kayhan (Göztepe)

    ALTINORDU ÜMRANİYESPOR'U SON DAKİKADA YIKTI

    TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (Dk. 78 Emircan Altıntaş), İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Otoo (Dk. 72 Abdullah Halman), Ömer Can Sokullu (Dk. 38 Bahadır Taşdelen), Ömer Tunç, Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker

    Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 78 Alican Özfesli), Fatih Aktay (Dk. 80 Hasan Kabze), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 90+5 Oğulcan Ülgün)

    Goller: Dk. 19 Fatih Aktay, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Altınordu), Dk. 44 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Ümraniyespor)

    Sarı kartlar: Dk. 50 Mehmet Seyfettin Sedef, Dk. 88 Bahadır Taşdelen, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 55 Arif Morkaya, Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Altınordu)

    BANDIRMASPOR, MERSİN İDMAN YURDU'NU FARKLI GEÇTİ

    TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.

    Stat: 17 Eylül

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok

    Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Souza, Gökhan Karadeniz, Marino (Dk. 69 Kıvanç Karakaş), Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz (Dk. 79 Serkan Sözmen), Ömer Kandemir, Droppa (Dk. 83 Fofana), Atabey Çiçek

    Mersin İdmanyurdu: Mihaylov (Dk. 28 Yunus Emre Aslan), Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Pedriel, Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut (Dk. 70 Ahmet Taner Çukadar), Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Tita (Dk. 60 Sinan Kaloğlu), Furkan Aydemir

    Goller: Dk. 18 Marino, Dk. 24 Gökhan Karadeniz (Penaltıdan), Dk. 64 Atabey Çiçek (Bandırmaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 9 Kudbettin Tekin Oğrak, Dk. 42 Tita, Dk. 74 Furkan Aydemir (Mersin İdmanyurdu), Dk. 69 Droppa (Bandırmaspor)

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    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:04
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