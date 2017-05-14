Eskişehirspor play-off'u garantiledi
TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e çıkma şansını play off'a bıraktı.
36'ıncı dakikadaTarık'ın ortasında Bruno'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+1'inci dakikada Erkan Zengin'in kulandığı köşe atışından gelen topa ceza alanı içinde Meye vurdu, top kalecide kaldı.
46'ncı dakikada Erkan Zengin'in ortasında Uğur İnceman'ın kafa vuruşunda kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.
52'nci dakikada Eskişehispor atağında Erkan Zengin ceza alanında Erdal tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin'in kullandığı penaltı atışında top kaleciden döndü, boşta kalan topu Semih Şentürk ağlara gönderdi: 1-1.
57'nci dakikada gelişen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi atağında Mehmet Erdem ceza alanı dışında topun gelişine vurdu, top kaleci Boffin'in yanından ağlarla buluştu: 1-2.
75'inci dakikada Eskişehirspor atağında defanstan seken topu Bruno düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.
Eskişehirspor'un bu dakikalardan sonra gol arayışları sonuçsuz kalınca maç 2-2 bitti.
GÖZTEPE GOL OLDU YAĞDI
TFF 1. Lig 33. hafta maçında Göztepe, Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Doğanlar
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Orkun Aktaş
Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Leo, Emre Can Coşkun, Canberk Dilaver, Segbefia, Gosso (Dk. 88 Salim İyik), Halil Akbunar (Dk. 90+1 Sinan Özkan), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Sandro), Umut Nayir, Jahovic
Samsunspor: Muyters, Murat Gürbüzerol (Dk. 64 Gökay Iravul), Göksu Türkdoğan, Fatih Kılıçkaya, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Caner Koca (Dk. 78 Vedat Bora), Abdülkerim Bardakcı, Kone, Erkam Reşmen, Lumu (Dk. 73 Halil İbrahim Pekşen)
Goller: Dk. 44 Fatih Kılıçkaya (Samsunspor), Dk. 49 Tayfur Bingöl, Dk. 71 Jahovic, Dk. 77 Halil Akbunar, Dk. 83 Gosso (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mustafa Sevgi (Samsunspor), Dk. 40 Tanju Kayhan (Göztepe)
ALTINORDU ÜMRANİYESPOR'U SON DAKİKADA YIKTI
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar
Ümraniyespor: Burak Öğür, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (Dk. 78 Emircan Altıntaş), İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Otoo (Dk. 72 Abdullah Halman), Ömer Can Sokullu (Dk. 38 Bahadır Taşdelen), Ömer Tunç, Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 78 Alican Özfesli), Fatih Aktay (Dk. 80 Hasan Kabze), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 90+5 Oğulcan Ülgün)
Goller: Dk. 19 Fatih Aktay, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Altınordu), Dk. 44 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Mehmet Seyfettin Sedef, Dk. 88 Bahadır Taşdelen, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 55 Arif Morkaya, Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Altınordu)
BANDIRMASPOR, MERSİN İDMAN YURDU'NU FARKLI GEÇTİ
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.
Stat: 17 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Souza, Gökhan Karadeniz, Marino (Dk. 69 Kıvanç Karakaş), Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz (Dk. 79 Serkan Sözmen), Ömer Kandemir, Droppa (Dk. 83 Fofana), Atabey Çiçek
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov (Dk. 28 Yunus Emre Aslan), Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Pedriel, Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut (Dk. 70 Ahmet Taner Çukadar), Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Tita (Dk. 60 Sinan Kaloğlu), Furkan Aydemir
Goller: Dk. 18 Marino, Dk. 24 Gökhan Karadeniz (Penaltıdan), Dk. 64 Atabey Çiçek (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Kudbettin Tekin Oğrak, Dk. 42 Tita, Dk. 74 Furkan Aydemir (Mersin İdmanyurdu), Dk. 69 Droppa (Bandırmaspor)
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- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:04
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 17
Yorum
gignac27 eyy advocaat sende bizi yaktın hani bırakıcaktın hocalığı şimdi hollandayla anlaştın sinsi şeytan seni!!
- Fener’e lig eziyet
Toplam 26
Yorum
gignac27 zaten bir iddiamız yoktu ligde artık kupaya odaklanmamız lazım.transferleri de mayıs ayında bitirip seneye inşallah şampiyon olacağız.
- Luce’den gözlemci!
Toplam 5
Yorum
metinn riza hoca kim kardes riza calimbay mi iyide tudord kendi kurdugu takim ve sistemle gs bjk fb yi de yenmedimi ilk yrida pööööh
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