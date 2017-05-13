Yeni Malatyaspor, Süper Lig için sahada
TFF 1. Lig'in lider takımı Evkur Yeni Malatyaspor, yarın sahasında konuk edeceği Boluspor'u yenip, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmek istiyor.
Malatya İnönü Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Ligde 32. haftayı 3. sıradaki rakibi Eskişehirspor'un 5 puan önünde tamamlayan sarı-siyahlılar, Boluspor maçında galip gelmesi durumunda, 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Malatya ekibi, iyi başladığı 2016-2017 sezonunda geride kalan 32 haftanın belirli aralıklarla 23'ünde liderlik koltuğunun sahibi oldu.
Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un, Boluspor maçının ardından Malatya İnönü Stadı'na veda etmesi bekleniyor.
Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli stadyum, geçmişte Süper Lig maçlarının yanı sıra Balkan Kupası'na sahne olmuştu.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:55
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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