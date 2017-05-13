Göztepe play off peşinde
TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 6-5 mağlup edip 2 haftalık aradan sonra Play-Off potasına giren Göztepe, yarın normal sezonun son iç saha maçında kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor'u konuk edecek.
Bornova Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi Göz-Göz'de kart cezalısı Lokman'ın yanı sıra sol arka adalesinden sakatlanan sağ bek Fuchs ile sol dizinden sakatlanan orta saha Murat Akın görev yapamayacak.
Kasığından sakatlığı bulunan orta saha Hakan Barış'ın da durumu belirsiz. Yine Mersin İdman Yurdu maçın sakatlık yaşayan kaptan Gosso'nun ise sahadaki yerini alması bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 35, numaralı 10, maraton ve kale arkası 5 TL olarak satışa sunuldu. Başkan Mehmet Sepil, Play-Off yolunda 2 final maçına çıkacaklarını söyledi. Herkesin futbola odaklanmasını isteyen Sepil, "Her zaman futbolcularımın yanındayım. Onlara sonuna kadar inanıyorum" dedi.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:58
- G.Saray'a bir başkan adayı daha
Toplam 6
Yorum
Aslan BENIM GENCLIGIME GERCEKTEN AVRUPAYA ACILAN PENCEREYDIK ADAYA BAK FLOYADAN AYRILMAYACAGIM NE ISIN VAR ORADA YUH ARTIK
- Gönül kırmadan
Toplam 5
Yorum
REKLAMCI ÖZDOĞAN AHMET ÖZDOĞAN SENİN GS LILIĞIN BİLE ŞAİBELİ. SEN REKLAMIN İÇİN KONUŞUYORSUN.
- Güneş’in 100’üncü maçı
Toplam 1
Yorum
34 ADALET TELLALLIĞI YAPAN HOCA NE OLDU SESİN SOLUĞUN KESİLDİ LEHİNİZE YAPILAN ADALETSİZLİKLERDEN NİYE SÖZ ETMİYORSUNUZ
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