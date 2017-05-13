 Giresunspor süper olacak – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Giresunspor süper olacak

    Giresunspor süper olacak

    Başkan Bozbağ: Camia kenetlendi. Denizli maçıyla hedefe yürüyeceğiz

    Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, "Uzun süredir Giresunspor ilk defa bu kadar Süper Lig'e yaklaştı" dedi. Bozbağ, yönetim, takım ve taraftar bütünleşmesi yaşadıklarını açıklayarak şöyle konuştu: "Futbolculara hep şunu söyledim, bu şehrin bir özlemi var, bunu beraber sonlandıracağız. Bunun birinci ayağı olan Denizlispor maçını da yarın inşallah güzel bitireceğiz. Süper Lig'i çok istiyoruz."
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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