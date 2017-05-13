 Bekamenga gönderildi – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    gönderildi

    <a href="/index/bekamenga?id=342520c4-2156-49e8-9b45-18fa69f46b6e" class="" rel="tag">Bekamenga</a> gönderildi
    TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Christian , sözleşmesini tek taraflı feshetti. Balıkesirspor Futbol Şube Sorulusu Harun Atabay, "Maddi sorunlar yaşadığımız için böyle bir karar aldık" açıklaması yaptı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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