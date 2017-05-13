Altınordu kritik virajda

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Son 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan İzmir ekibi rakibini yenerek son haftaya Play-Off iddiasını koruyarak girmeyi hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıktan çıkan forvet Hasan Kabze takımdaki yerini alabilecek. Elazığ randevusunda sakatlanan orta saha oyuncuları Serkan ile Oğulcan'ın durumu maç saatinde netleşecek.

Sezonun ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Şeytan, bu kez de puan kaybı yaşaması halinde ilk 6 yarışında umudunu azaltacak. Ligde 47 puanla sekizinci sırada yer alan Altınordu, galibiyet halinde ise 48 puanlı yedinci basamaktaki Ümraniyespor'u geride bırakarak son hafta evinde oynayacağı Eskişehirspor müsabakası öncesi moralini yüksek tutacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Elazığspor karşısında 2 puan kaybettik, ancak henüz şansımız devam ediyor. Takımımızın morali yüksek. Sahayı çıkıp kendi futbolumuzu sergileyerek 3 puan alacağımıza inancım tam" diye konuştu.