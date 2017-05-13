 40 gün 40 gece... – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    40 gün 40 gece...

    40 gün 40 gece...
    EVKUR Yeni Malatyaspor Başkanı , özellikle sosyal medyada oluşturulan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili etkinlikleri şimdilik düşünmediklerini söyledi. Gevrek, "Henüz şampiyon olmadık. Şampiyonluk gelince 40 gün 40 gece kutlarız. Boluspor maçına odaklandık" diye konuştu.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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