TFF 1. lig aşkına

TFF 1. Lig’e son bilet için Beyaz Grup’ta Erzurum-Amed, Kırmızı Grup’ta Kastamonu-Gümüşhane 16.00’da karşılaşacak. Rövanşlar 16 Mayıs’ta.

2. Lig'den, TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final ilk maçları bugün oynanacak. Ankaragücü ve İstanbulspor'un adını direkt TFF 1. Lig'e yazdırdığı ligde, play-off çeyrek finalinde rakiplerini eleyen Beyaz Grup'ta BB Erzurumspor ile Amed, Kırmızı Grup'ta ise Kastamonu ile Gümüşhanespor yarı finalde karşılaşacak.



DEV FİNAL 21 MAYIS'TA

İki karşılaşma da saat 16.00'da başlayacak ve rövanşlar 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. TFF 1. Lig'e çıkacak takımı belirleyecek dev final ise tarafsız sahada 21 Mayıs Pazar günü yapılacak. Normal sezonda Amed, Erzurum'a kaybetmedi ve deplasmanda 2-1 kazanıp, evinde 1-1 kaldı. Ev sahibi ekiplerin galip geldiği iki maçta ise Gümüşhane 3-2, Kastamonu ise 3-0'lık galibiyetler almışlardı.



ERZURUM'UN KOZU NOBRE

Erzurumspor'da forma giyen F.Bahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Mert Nobre, Amed karşısında takımının en önemli gol silahı olacak. 36 yaşındaki Brezilya asıllı Türk futbolcu, bu sezon oynadığı 27 maçta 13 gol attı.