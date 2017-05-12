‘Son yılların en zor 2 haftası’
Düşmeme mücadelesi veren Samsun'da Başkan Erkurt Tutu, Göztepe ve Bandırma maçlarıyla son yılların en zor iki haftasına çıkacaklarını söyledi. Tutu, "Göztepe maçında iyi sonuçla dönüp, Bandırma maçına güvenle çıkacağımıza inanıyorum" dileğinde bulundu.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
‘Son yılların en zor 2 haftası’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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