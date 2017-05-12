 ‘Son yılların en zor 2 haftası’ – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    ‘Son yılların en zor 2 haftası’

    ‘Son yılların en zor 2 haftası’
    Düşmeme mücadelesi veren Samsun'da Başkan , Göztepe ve Bandırma maçlarıyla son yılların en zor iki haftasına çıkacaklarını söyledi. Tutu, "Göztepe maçında iyi sonuçla dönüp, Bandırma maçına güvenle çıkacağımıza inanıyorum" dileğinde bulundu.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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